Erneut Ernteeinbußen bei Getreide und Raps erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Nach Ernteausfällen im vergangenen Jahr wird in Thüringen auch in dieser Saison wieder eine unterdurchschnittliche Getreide- und Rapsernte erwartet. Im Vergleich zum mehrjährigen Mittelwert könnte die Erntemenge um sieben Prozent geringer ausfallen, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte.

Die Statistiker berufen sich auf Schätzungen der Landwirte, die in diesem Jahr von rund 2,4 Millionen Tonnen geernteten Getreides ausgehen. Der erwartete Flächenertrag dürfte demnach mit 6,4 Tonnen je Hektar um 0,9 Tonnen unter dem Wert für die Jahre 2013 bis 2018 liegen.

In Thüringen wird in diesem Jahr auf 374 000 Hektar Getreide angebaut, die Anbaufläche wurde im Vergleich zu 2018 um 22 700 Hektar vergrößert. Bei Winterraps fällt die Fläche mit 81 700 Hektar in diesem Jahr allerdings um ein Drittel geringer aus als im Vorjahr. Hier rechnen die Landwirte mit 3,2 Tonnen je Hektar, was 13 Prozent unter dem mehrjährigen Mittelwert liegt. Bei der Erntemenge gehen die Schätzungen von 262 000 Tonnen aus.

Wegen andauernder Trockenheit und Hitze hatte die EU-Kommission Landwirten am Donnerstag finanzielle Erleichterungen in Aussicht gestellt. Sie können EU-Fördergelder bereits Mitte Oktober anstatt wie üblich im Dezember erhalten.