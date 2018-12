Dürre lässt Winterraps vertrocknen: Weniger Anbaufläche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Landwirte haben nach dem trockenen Sommer in diesem Jahr weniger Winterraps angebaut. Im Vergleich zum Vorjahr verringerte sich die Aussaatfläche um rund ein Viertel auf 31 200 Hektar, wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte. Vor allem wegen der Dürre nach der Aussaat im August hätten die Landwirte in verschiedenen Regionen einzelne Flächen mit nicht gediehenen Rapspflanzen vorzeitig umpflügen müssen, hieß es. Ein Teil der Rapsflächen sei nun für Wintergetreide genutzt worden. Dessen Anbauflächen nahmen zu, so bei Winterroggen um 33 Prozent auf 10 200 Hektar, bei Winterweizen um 3 Prozent auf 219 000 Hektar und bei Wintergerste um 13 Prozent auf 78 000 Hektar.