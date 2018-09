Bauernverband: Tierversorgung durch Silomaismangel gefährdet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Wegen einer schwachen Ernte von Silomais und auf Grünlandflächen sieht der Thüringer Bauernverband die Versorgung der Tierbestände in Gefahr. "Bereits jetzt müssen viele Tierhalter die Wintervorräte verfüttern. Viele werden ihre Tierbestände abbauen müssen", erklärte Astrid Hatzel von der Interessengemeinschaft Benachteiligtes Gebiet (IG BENA) im Thüringer Bauernverband am Donnerstag. Thüringens Bauern rechnen demnach mit 25 Prozent weniger Erträgen beim Silomais und mit bis zu 30 Prozent weniger auf Grünlandflächen, wie es in einer Mitteilung des Bauernverbands hieß. Grund sei die Trockenheit zwischen April und August.

Die Futtersituation in den Betrieben im Freistaat sei "extrem angespannt". "Der Futtermittelmarkt ist leergefegt, die Preise gehen durch die Decke", erklärte Hatzel in der Mitteilung. Die IG BENA fordert unter anderem, dass Direktzahlungen der EU vorgezogen und möglichst bereits im Oktober an die Bauern ausgezahlt werden. Nach Angaben eines Sprechers des Bauernverbands werden diese Gelder vom Freistaat üblicherweise erst im Dezember verteilt.