KWS-Saat-Vorstandssprecher für fünf weitere Jahre bestellt

Einbeck (dpa) - Vorstandssprecher Hagen Duenbostel bleibt für weitere fünf Jahre an der Spitze des Saatgutherstellers KWS Saat. Das habe der Aufsichtsrat beschlossen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Duenbostel habe in seiner 17-jährigen Vorstandstätigkeit "die Entwicklung des Unternehmens wesentlich mitgeprägt", sagte Aufsichtsratschef Andreas Büchting. Der 49-Jährige ist promovierter Betriebswirt, 2015 wurde er zum Vorstandssprecher bestellt. Der im SDax gelistete Saatguthersteller hatte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018/2019 mit 857,7 Millionen Euro einen Umsatz auf Vorjahresniveau erzielt, das Ergebnis stieg um 3,2 Prozent auf 128,1 Millionen Euro.