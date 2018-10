Bischof: Richtige Schlüsse aus Dürrejahr ziehen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dummerstorf (dpa/mv) - Zum Auftakt des Erntedankfestes hat der Schweriner Bischof Andreas von Maltzahn auf die Existenzsorgen von Agrarbetrieben in Mecklenburg-Vorpommern aufmerksam gemacht. "Mit ihnen zu fühlen, ihnen nach unseren Möglichkeiten beizustehen und sei es dadurch, dass sie bei uns ein offenes Ohr für ihre Sorgen finden - darauf kommt es an", sagte der Bischof nach Angaben der Nordkirche am Sonntag bei einem ökumenischen Gottesdienst in Dummerstorf (Landkreis Rostock). Diesem Dürrejahr seien schon schwierige Vorjahre vorausgegangen.

Die Kargheit sei auch für landwirtschaftliche Laien wie ihn zu erkennen gewesen, sagte von Maltzahn. "Man begann zu ahnen, wie verzweifelt es beispielsweise in einigen afrikanischen Ländern zugehen muss, wenn mitunter jahrelang kein Tropfen Regen fällt." Es sei wichtig, aus den Erfahrungen dieses Jahres die richtigen Schlüsse zu ziehen. Dabei gehe es nicht nur um die Züchtung dürrebeständiger Sorten, sondern auch und vor allem um den Klimawandel und darum, wie man ihm entgegensteuern könne.