Sachsens Landwirte beantragen 33,2 Millionen Euro Dürrehilfe

Dresden (dpa/sn) - Landwirtschaftsbetriebe in Sachsen haben 33,2 Millionen Euro an Dürrehilfen beantragt. Wie das sächsische Umwelt- und Landwirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte, waren bis zur Abgabefrist am 10. Dezember insgesamt 323 Anträge für eine finanzielle Beihilfe wegen existenzbedrohenden Ertragsausfällen durch die Trockenheit eingegangen. Insgesamt beliefen sich die Dürreschäden bei den antragstellenden Betrieben auf 72,3 Millionen Euro, hieß es.

Die größten Schäden mit 22,25 Millionen Euro seien im Landkreis Nordsachsen zu verzeichnen gewesen. Dortige Betriebe hätten zehn Millionen Euro an Hilfsgeldern beantragt. Auf die Landkreise Leipzig und Görlitz entfielen jeweils rund 16 Prozent der Gesamtschäden und beantragten Beihilfen in Sachsen, teilte das Ministerium mit.

Den Angaben zufolge sind bis zum Donnerstag bereits 91 Anträge abschließend bearbeitet worden. 85 Fälle mit einer Gesamtsumme von 8,6 Millionen Euro seien bewilligt worden. Bei fünf Anträgen habe eine Beihilfevoraussetzung gefehlt, ein Antrag wurde zurückgezogen.

Landwirtschaftsbetriebe konnten Dürrehilfen beantragen, wenn die Jahreserzeugung aus der Bodenproduktion mindestens 30 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre liegt und sie in ihrer Existenz gefährdet sind. Sachsen war von einem Gesamtbedarf von 44 Millionen Euro ausgegangen, von denen 22 Millionen Euro der Bund bereitstellt.