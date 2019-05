Saison für Freilanderdbeeren startet etwa in drei Wochen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dohna (dpa/sa) - In etwa drei Wochen beginnt in Sachsen und Sachsen-Anhalt die Saison für Freilanderdbeeren. Die Eröffnung sei für den 23. Mai in Pillnitz geplant, sagte der Geschäftsführer des in Dohna ansässigen Landesverbandes Sächsisches Obst, Udo Jentzsch, der Deutschen Presse-Agentur. Der Verband vertritt auch die sachsen-anhaltischen Obstbauern. "Die ersten Erdbeeren aus hiesigen Gewächshäusern werden aber schon angeboten. Wenn auch in eher überschaubaren Mengen." Es folgten etwa Mitte Mai jene Früchte, die zunächst in transportablen Folientunneln gewachsen sind. Der Beginn der Ernte im Freiland dauere in jedem Fall noch bis nach dem 20. Mai. Voraussetzung sei, dass es keine Nachtfröste mehr gebe. "Eine Erdbeere braucht auch nachts Wärme zum reifen. Alles unter zehn Grad ist nicht gut", sagte Jentzsch.