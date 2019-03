Landwirtschaftstag: Backhaus befürchtet Einschnitte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Linstow (dpa/mv) - Auf dem Weg zur gemeinsamen EU-Agrarpolitik in der neuen Förderperiode ab 2021 sieht Agrarminister Till Backhaus (SPD) viele Hürden. So bringen nach seiner Einschätzung die Europawahlen ein Entscheidungsvakuum. Detaillierte inhaltliche Diskussionen zur neuen Agrarpolitik würden nicht vor Ende 2019 beginnen. Heute ist der Minister Gast des Landwirtschaftstages der Volks- und Raiffeisenbanken und des Landesbauernverbandes in Linstow (Landkreis Rostock). Dabei geht es in mehreren Diskussionsrunden um die Zukunft der Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern, um Klimawandel, finanzielle Perspektiven und um das Spannungsfeld zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft.