Gefiederte Schönheiten auf der Landes-Rassegeflügelschau

Demmin (dpa/mv) - Auf der 26. Rassegeflügelschau in Mecklenburg-Vorpommern präsentieren Züchter die schönsten Tauben, Hühner, Puten, Enten und Gänse des Landes. Zu der Leistungsschau, die am Samstag in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) begann, haben etwa 250 Mitglieder des Geflügelzuchtverbandes mehr als 2500 Tiere gemeldet, unter denen für jede Rasse die Landesmeister gekürt werden.

Wie der Landesverbandsvorsitzende Steffen Kraus aus Rostock sagte, geht es den Züchtern bei ihrem Hobby um die Sicherung der großen Vielfalt und den Erhalt heimischer Rassen. Dazu zählten etwa die Stralsunder Hochflieger, die Pommerschen Kröpfer oder die Rostocker Tümmler, sowie Pommerngänse und Pommernenten.

Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) würdigte die Arbeit der Geflügelzüchter. Sie leisteten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt tiergenetischer Ressourcen und der Biodiversität, sagte er.