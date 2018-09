Dithmarscher Kohltage bei herrlichem Wetter gestartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Brunsbüttel (dpa/lno) - Bei herrlichem Spätsommerwetter haben am Dienstag die Dithmarscher Kohltage begonnen. Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) gab in Brunsbüttel mit dem symbolischen Kohlanschnitt den Startschuss zu dem Herbstfest. "Die Dithmarscher Kohltage sind Regionalmarketing im besten Sinne mit einer Wirkung weit über die Landesgrenzen hinaus", sagte Albrecht. Auf einer Fläche von 4200 Fußballfeldern wachsen in der Region rund 80 Millionen Kohlköpfe. Das ist fast ein Drittel der in Deutschland produzierten Menge. Die Gegend gilt als Europas größtes zusammenhängendes Kohl-Anbaugebiet.