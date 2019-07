Wie steht es um das Getreide? Landvolk informiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bohmte (dpa/lni) - Das vergangene Jahr war aus Sicht vieler Landwirte eine Katastrophe - eine Rekordtrockenheit hat so manchen Betrieb in wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht. Große Hoffnungen liegen daher auf diesem Jahr. Allerdings sehen die bisherigen Wettererfahrungen und damit die Ernteaussichten regional höchst unterschiedlich aus. In diesem Jahr haben bereits Hagelschäden in vielen Regionen die Alarmglocken bei den Landwirten schrillen lassen. Wie sich das Wetter auf die bisherige Entwicklung der Getreidebestände ausgewirkt hat, will das Landvolk Niedersachsen heute in Bohmte bei Osnabrück zeigen.