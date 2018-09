Weininstitut sagt hoher Qualität und stabilen Preisen voraus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bodenheim (dpa/lrs) - Der Weinjahrgang 2018 wird nach Einschätzung des Deutschen Weininstituts (DWI) hoch qualitativ - und vom Erzeugerpreis stabil sein. "Wir werden sehr gute Mengen und eine sehr gute Qualität haben", sagte DWI-Sprecher Ernst Büscher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Das sei in dieser Kombination nicht so häufig. "Der Gesundheitszustand der Trauben ist aufgrund der weiterhin sehr sonnigen und trockenen Witterung außergewöhnlich gut." Der positive Effekt der Trockenheit sei größer als vereinzelte Trockenschäden. Von höheren Weinpreisen beim Erzeuger geht das Institut ebenso wenig aus wie von deutlich sinkenden Preisen. Das DWI ist die zentrale Marketingorganisation der deutschen Weinwirtschaft.