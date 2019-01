Viele Besucher in der Brandenburg-Halle der Grünen Woche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Brandenburg-Halle auf der Grünen Woche hat nach Angaben der Landesregierung in diesem Jahr wieder Hunderttausende Besucher angezogen. "Bei uns ist bis zum Messeschluss immer viel los", teilte Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Sonntag zum Abschluss der weltgrößten Agrarmesse in Berlin mit. Gut 80 Prozent der Aussteller könnten schon jetzt sagen, dass sie im kommenden Jahr erneut Aussteller der Brandenburg-Halle sein wollten, teilte das Ministerium mit und verwies auf eine Umfrage unter den fast 80 Anbietern in der Länderhalle. Die Nachfrage nach regionalen Produkten habe die Erwartungen aller Aussteller erfüllt.