Berlin/Erfurt (dpa/th) - Beim Thüringentag auf der internationalen Messe "Grüne Woche" in Berlin präsentieren 45 Aussteller aus dem Freistaat ihre Produkte. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) will sie heute bei einem Rundgang auf dem 2000 Quadratmeter großen Thüringer Gemeinschaftsstand besuchen. Regionaler Schwerpunkt ist in diesem Jahr der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Nach Angaben von Thüringens Agrarministerin Birgit Keller (Linke) sind regionale Produkte, Landtourismus und eine "innovative Land- und Ernährungswirtschaft" zentrale Themen des Freistaats auf der "Grünen Woche".