Tausende bei Demo für nachhaltige Landwirtschaft erwartet

Berlin (dpa/bb) - Anlässlich der Grünen Woche wollen am heutigen Samstag in Berlin Landwirte sowie Umwelt- und Tierschützer für eine klimafreundliche Landwirtschaft auf die Straße gehen - angeführt wird der Zug von Traktoren. Unter dem Motto "Wir haben Agrarindustrie satt!" wollen sie ab 12.00 Uhr vom Brandenburger Tor durch Mitte ziehen. Auf ihrem Weg liegen die Agrarministerkonferenz und das Regierungsviertel. Die Polizei rechnet mit 12 000 Teilnehmern bei dem Demonstrationszug, der in diesem Jahr zum neunten Mal stattfindet.

Das Demo-Bündnis fordert, dass der Agrarindustrie "endlich der Geldhahn abgedreht werden muss". Stattdessen solle eine "enkeltaugliche" Landwirtschaft gefördert werden. "Steuergeld muss bäuerliche Betriebe unterstützen, die Umwelt und Klima schützen und unsere Rinder, Schweine oder Hühner gut halten!", erklärte eine Sprecherin des Bündnisses.

In der Europäischen Union wird derzeit über eine umfassende Agrarreform diskutiert. Die Subventionen für Landwirte gehören zu den größten finanziellen Posten der EU.

Ebenfalls parallel zur Messe wollen Regierungsvertreter aus rund 70 Ländern in Berlin über Chancen der Digitalisierung für die weltweite Ernährungssicherung beraten. Gastgeberin der Agrarministerkonferenz ist Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU).

Bei der Grünen Woche dreht sich seit Freitag alles um Ernährung und Landwirtschaft. Die weltgrößte Agrarmesse öffnete am Vormittag für das Publikum, bis zum 27. Januar werden 400 000 Besucher erwartet.