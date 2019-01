Sachsen präsentiert sich auf Ländertag der Grünen Woche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/sn) - Mit regionalen Spezialitäten und innovativen Ideen kann die sächsische Ernährungswirtschaft nach Ansicht von Agrarminister Thomas Schmidt punkten. "Ich bin beeindruckt, mit welchen Ideen sie Jahr für Jahr zu neuen Kreationen finden", sagte er beim Ländertag der Grünen Woche am Montag in Berlin. Tradition und Innovation seien neben Frische und hoher Qualität die Gründe, warum sich Verbraucher gern für sächsische Produkte entscheiden würden, betonte der CDU-Politiker. Die Branche war in Berlin mit 33 Unternehmen und Verbänden präsent.

Die 370 Unternehmen der Branche mit zusammen rund 21 000 Beschäftigten erwirtschafteten 2018 einen Umsatz von 6,2 Milliarden Euro. Der Anstieg um rund fünf Prozent gegenüber 2017 ist laut Ministerium zu einem großen Anteil auf eine Umsatzsteigerung in der Milchverarbeitung zurückzuführen.

Die Ernährungswirtschaft gehört zu den wichtigsten Zweigen des verarbeitenden Gewerbes in Sachsen. Etwas mehr als ein Drittel des Umsatzes wurde in der Milchverarbeitung erwirtschaftet (38 Prozent). 13 Prozent trugen Schlachtung und Fleischverarbeitung bei, weitere 13 Prozent die Back- und Teigwarenherstellung vor der Bierherstellung (9 Prozent).