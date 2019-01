Letzter Tag für Thüringer Messestand auf Grüner Woche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Der diesjährige Auftritt der Thüringer Lebensmittelhersteller auf der Grünen Woche in Berlin geht ins Finale. Die weltgrößte Agrar- und Ernährungsmesse öffnet am Sonntag nach gut einer Woche ein letztes Mal ihre Pforten. Thüringen ist dort mit 45 Ausstellern vertreten, darunter Bauernhöfen und Brauereien. Sie präsentieren sich an einem 2000 Quadratmeter großen Thüringer Gemeinschaftsstand, den das Land mit rund 940 000 Euro finanziert. Die Ernährungsbranche ist einer der umsatzstärksten Wirtschaftszweige Thüringens.