Bald wieder Spargelzeit in Brandenburg

Beelitz (dpa/bb) - Offiziell startet die Brandenburger Spargelsaison am 8. April in Beelitz (Potsdam-Mittelmark). Dann geht die Ernte - sofern das Wetter mitspielt - richtig los. Traditionell bis zum Johannistag am 24. Juni wird das kalorienarme Edelgemüse aus der Erde geholt. Zum Anfang der Saison liegen die Preise um die 12 Euro pro Kilogram, wie Jürgen Jakobs, Vorsitzender des Beelitzer Spargelvereins, sagte. Je größer das Angebot, desto preiswerter würden dann auch die Stangen.

Brandenburg steht bei der Anbaufläche mit 3800 Hektar auf Platz 3 der Bundesländer. Rund 1700 Hektar gehören davon zum Beelitzer Gebiet. Im Vorjahr hat die Europäische Kommission den Beelitzer Spargel in die Liste der geschützten europäischen Produkte aufgenommen.