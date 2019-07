Ab aufs Feld: Heidelbeersaison startet in Brandenburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Beelitz (dpa/bb) - Korb geschnappt und ab aufs Feld: In Brandenburg können seit dieser Woche wieder Heidelbeeren gepflückt werden. Auf dem Spargel- und Erlebnishof in Klaistow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) wurde am Mittwoch die diesjährige Heidelbeersaison eingeläutet, wie der Gartenbauverband Berlin-Brandenburg und das Landwirtschaftsministerium mitteilten.

In Klaistow pflückte Spargelkönigin Kristin Reich schon einmal mit Krone auf dem Kopf ein paar blaue Beeren. Neben ihr kamen auch der Brandenburgische Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD), Landrat Wolfgang Blasig (SPD), der Bürgermeister von Beelitz, Bernhard Knuth (parteilos), sowie der Präsident des Gartenbauverbands, Klaus Henschel, zur Saisoneröffnung.

Nach Angaben des Gartenbauverbandes haben sich in Brandenburg 25 Betriebe auf den Anbau von Kulturheidelbeeren spezialisiert. Inzwischen ist die Heidelbeere die zweitwichtigste Strauchbeerenart nach dem Sanddorn in Brandenburg: 2018 wurden rund 1130 Tonnen auf mehr als 330 Hektar geerntet. 2006 waren es noch knapp 55 Hektar. Der Gartenbauverband erwartet für 2019 ähnliche Erträge wie im Vorjahr. Die Saison endet voraussichtlich im September.

Die in Brandenburg angebauten Heidelbeeren stammen den Angaben zufolge von einer nordamerikanischen Wildform ab. Im Gegensatz zu den heimischen kleineren Blaubeeren wachsen die dickeren Kulturheidelbeeren an bis zu zwei Meter hohen Sträuchern und haben eine blaue Schale und helles Fruchtfleisch. Ein Strauch kann einen Ernteertrag von vier bis zehn Kilogramm erbringen.