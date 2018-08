Weinprinzessin Stefanie Klöck vertritt Thüringer Weinbau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Sulza (dpa/th) - Stefanie Klöck aus Elxleben bei Erfurt wird ein Jahr lang den Thüringer Weinbau repräsentieren. Die 21-Jährige aus dem Landkreis Sömmerda ist am Sonntag in Bad Sulza (Kreis Weimarer Land) zur neuen Thüringer Weinprinzessin ernannt worden. Ihre Krönung durch Thüringens Agrarministerin Birgit Keller (Linke) war zugleich der Höhepunkt des 26. Thüringer Weinfestes, das seit Freitag unter dem Motto "Bad Sulza kulinarisch" läuft.

"Wir haben in Thüringen eine 1000-jährige Tradition wieder aufleben lassen", sagte Keller am Rande des Festes in Bad Sulza am Sonntag. In den vergangenen 15 Jahren habe sich die Anbaufläche für Wein in der Region verzehnfacht.

Die wenigen Weinberge im Freistaat gehören zum Weinbaugebiet Saale-Unstrut. Im Jahr 1995 waren in Thüringen auf nur rund 12 Hektar Trauben geerntet worden, wie aus Daten des Weinbauverbands Saale-Unstrut hervor geht. Aktuell sind es demnach mehr als 112 Hektar. "Ich denke, dass die Anbaufläche noch weiter wachsen wird", sagte Keller.

Auf Stefanie Klöck warten nach Angaben der Veranstalter 100 bis 150 Termine in den nächsten zwölf Monaten, bei denen sie Thüringer Winzer und die Weinbauregion vertritt.

Klöck wurde von einer Jury für diese Aufgabe ausgewählt. Sie und ihre Bewerberinnen mussten unter anderem einen Wein verkosten und präsentieren, einen Vortrag halten und Fachfragen beantworten.