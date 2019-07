Trotz Trockenheit: Bauern wollen keine Finanzhilfe vom Staat

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Iburg (dpa) - Angesichts der in weiten Teilen des Landes herrschenden Trockenheit haben viele Landwirte erneut Sorgen um ihre Ernte und ihre Tiere. Finanzhilfen vom Staat wie im vergangenen Jahr wolle er allerdings nicht, sagte Landvolk-Präsident Albert Schulte to Brinke im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in Bad Iburg. Im besten Fall seien die Schäden zu zwei Prozent ausgeglichen worden. "Die staatliche Hilfe hat also nicht die Bedeutung, die man manchmal glaubt", sagte der Bauern-Funktionär. Stattdessen möchten die Landwirte auch ökologische Vorrangflächen für die Futterernte nutzen.