Erste Rübenlaster rollen in die Zuckerfabrik Anklam

Anklam (dpa/mv) - Die Zuckerfabrik Anklam ist am Mittwoch mit der Anlieferung der ersten Rübenladungen in die diesjährige Rübenverarbeitung gestartet. 346 Betriebe aus Mecklenburg-Vorpommern und Nordbrandenburg liefern in den kommenden Monaten ihre Ernte an die einzige Zuckerfabrik im Nordosten. Das Unternehmen will in diesem Jahr rund 1,4 Millionen Tonnen Rüben zu 130 Tausend Tonnen Zucker verarbeiten. Wie Geschäftsführer Matthias Sauer sagte, bewegt sich das Unternehmen nach dem Wegfall der EU-Zuckerquote in einem schwierigen Marktumfeld. Die Zuckerpreise hätten sich innerhalb eines Jahres von 570 Euro pro Tonne auf 300 Euro je Tonne nahezu halbiert.