Köster-Comeback vor Sylt: Der Champion surft wieder

Westerland/Sylt (dpa/lno) – Nach verpatztem Auftakt am vergangenen Freitag hat sich der viermalige Windsurf-Weltmeister Philip Köster im Kampf um den WM-Titel vor Sylt wieder ins Spiel gebracht. Der 24-jährige Deutsch-Kanare gewann am Dienstag alle vier Läufe, steigerte sich von Runde zu Runde und holte den Tageshöchstwert bei den Punkten.

"Was für Hammerbedingungen heute", entfuhr es dem nervenstarken Liebling der deutschen Windsurf-Szene, der das Blatt mehrfach erst in den letzten Sekunden zu seinen Gunsten wenden konnte, "jetzt bin ich im Wettkampfmodus. Morgen greife ich wieder voll an." Fünf weitere Duelle muss Köster beim Windsurf World Cup vor Sylt noch gewinnen, will er zum fünften Mal nach 2011, 2012, 2015 und 2017 die WM-Krone erringen. Der Wettkampf in der Windsurf-Königsdisziplin Waveriding wird am Mittwoch fortgesetzt.

Bei den Damen erreichten die Kielerinnen Steffi Wahl und Lina Erpenstein das kleine Finale der Hinrunde, kämpften im deutsch-deutschen Duell um den dritten Platz, den sich Erpenstein sicherte. „Es ist immer schön, gemeinsam mit Steffi auf dem Wasser zu sein. Ich habe knapp gewonnen, im Rückkampf kann es wieder ganz anders aussehen“, sagte die 21-jährige nach ihrem Erfolg.