DSV-Wasserballer gewinnen Turnierauftakt

Berlin (dpa/bb) - Die deutsche Wasserball-Nationalmannschaft hat ihr Auftaktmatch beim erstmals stattfindenden Vier-Nationen-Turnier "Potsdam International" überraschend mit 17:16 (9:8) gegen Griechenland gewonnen. Zuvor hatte Italien am Freitagabend gegen Montenegro mit 8:5 (6:1) gesiegt. Am Samstag wird das Turnier fortgesetzt. Es ist ein wichtiger Test in der Vorbereitung auf die Mitte Juli in Gwangju (Südkorea) beginnende WM, vor der die Auswahl noch Turniere in Split (Kroatien) und Tokio spielt. Gegen die Griechen waren Julian Real (Hannover) und Mateo Cuk (Spandau) mit je vier Treffern die besten deutschen Schützen.