Spandauer Wasserballer ohne Auswärtssieg in Königsklasse

Berlin (dpa/bb) - Die Wasserballer von Spandau 04 laufen ihren Ansprüche in der Champions League weiter hinterher. Die Berliner verloren am Samstag bei Jadran Split in Kroatien deutlich mit 8:14 (3:2,2:4,3:4,0:4) und verpassten damit auch im fünften Versuch dieser Königsklassen-Saison einen Auswärtssieg. Damit besitzen die Wasserfreunde bei noch vier ausstehenden Partien keine realistische Chance mehr, es zur Final-8-Endrunde zu schaffen. Aktuell reicht es nur für Platz sieben vor Schlusslicht Hannover, das als Gastgeber automatisch qualifiziert ist.

In Split begann Spandau trotz der verletzungsbedingten Ausfälle von Nationalcenter Mateo Cuk und dem zuletzt starken Tiberiu Negrean konzentriert. Nach dem Auftaktviertel schlichen sich jedoch viele leichte Fehler und schlechte Pässe ein, Split übernahm das Kommando. Im letzten Abschnitt konnte Spandau dann nicht mehr mithalten. Offensiv bewies nur Vierfach-Torschütze Nikola Dedovic gute Form.

"Das einzige Gute an der Situation ist, dass wir uns nun voll auf die beiden nationalen Wettbewerbe in Pokal und Meisterschaft konzentrieren können", sagte Manager Peter Röhle enttäuscht. "Natürlich werden wir die Champions League so gut es geht zu Ende spielen. Je besser wir die Herausforderungen dort bestehen, umso aussichtsreicher werden wir auch da sein."