Spandau 04 für Playoffs gewappnet

Berlin (dpa/bb) - Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 ist für die entscheidende Saisonphase bereit. Mit einem 9:7 (1:2, 3:0, 2:2, 3:3) beim amtierenden Meister Waspo 98 Hannover übernahmen die Berliner am vorletzten Hauptrunden-Spieltag die Spitzenposition in der Wasserball-Bundesliga. Für Hannover als Triple-Sieger der Vorsaison war es die ersten Liga-Niederlage der laufenden Spielzeit.

Spandau und Waspo gehen nun mit je 24:2 Punkte in die letzten Spiele vor den Playoffs. Gewinnen beide Teams, entscheidet der direkte Vergleich über die Platzierung. Und da sind die Berliner, die das Hinspiel nur 5:5 verloren hatten, im Vorteil. Am 30. März muss Spandau noch gegen Außenseiter Duisburg 98 ran.

Spandau und Hannover sind für das Playoff-Halbfinale direkt gesetzt, die Berliner hätten als Erste den Heimbonus auch im Finale. Die Halbfinal-Gegner werden im Viertelfinale ermittelt. Hier treffen der ASC Duiburg auf den SVV Plauen und der OSC Potsdam auf den SSV Esslingen. Potsdam sicherte sich mit einem 18:7 gegen Esslingen bereits Hauptrunden-Rang vier und hat gegen die Schwaben als Tabellen-Fünfter den Playoff-Heimvorteil.

Den direkten Abstieg in die B-Gruppe nur schwer noch vermeiden kann die SG Neukölln, die zwar in Plauen mit 11:11 ihr drittes Remis der Spielzeit erreichte, aber mit 3:23 Punkten weiter Tabellenletzer ist. Am 30. März empfangen die Berliner den OSC Potsdam. In der B-Gruppe schaffte der SC Wedding in seinem letzten Gruppen-Match gegen Rhenania/Poseidon Köln einen wichtigen 16:13 (9:5)-Erfolg und beendete die Hauptrunde auf Rang fünf.