Sieg gegen Meister Hannover: Spandau für Playoffs gewappnet

Berlin (dpa/bb) - Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 hat sich einen Spieltag vor Beendigung der Hauptrunde in eine komfortable Position gebracht. Die Berliner gewannen am 13. und vorletzten Spieltag der Bundesliga-Hauptrunde in der Gruppe A mit 9:7 (1:2, 3:0, 2:2, 3:3) beim amtierenden Meister Waspo 98 Hannover und übernahmen damit die Spitzenposition. Beide Teams haben jetzt 24:2 Punkte auf dem Konto, aber der seit der Vorsaison entscheidende direkte Vergleich - das Hinspiel in Berlin hatte Spandau mit 5:6 verloren - sieht die Hauptstädter im Vorteil.

Am noch ausstehenden finalen Hauptrunden-Spieltag am 30. März muss Triple-Gewinner Hannover beim Dritten ASC Duisburg antreten, Spandau empfängt daheim den Vorletzten Duisburger SV 1898. Der Erste der Hauptrunde hat in allen folgenden Playoff-Runden Heimbonus im entscheidenden Match.

Das Dauer-Duell der besten deutschen Wasserball-Vereine begann zäh, im zweiten Viertel aber nahmen die Gäste Fahrt auf. Dabei überzeugten mit Tiberiu Negrean (4 Tore) und Nikola Dedovic (3) zwei Akteure, die in der bisherigen Saison eher unauffällig agierten.

Auch der OSC Potsdam hat sich seinen Playoff-Platz gesichert. Im Duell mit dem SSV Esslingen um die Ränge vier und fünf bezwangen die Gastgeber den Gast aus Süddeutschland mit 18:7. Nach dem 5:10 im Hinspiel hat Potsdam durch den gewonnenen direkten Vergleich vor dem letzten Spieltag den vierten Platz sicher. Beste Potsdamer Torschützen waren Matteo Duffour (5), Ferdinand Korbel und Tomi Tadin (je 3). Beide Rivalen treffen im Best of Five-Playoff-Viertelfinale erneut aufeinander.