ETV-Wasserballerinnen verlieren Auftaktpartie gegen SCC klar

Hamburg (dpa/lno) - Den Wasserball-Frauen vom Eimsbütteler TV ist der Start in die Bundesligasaison missglückt. Zum Auftakt verloren die Hamburgerinnen in der Inselparkhalle am Samstag mit 4:11 (1:5) gegen den SC Chemnitz. "Ich denke es war nur die Nervosität", sagte Trainer Henk Ronhaar und ergänzte: "Zum Glück war das erst der Saisonstart und es kommen noch einige Spiele in denen wir zeigen können was in uns steckt." Die Tore für den ETV erzielten Lynn Krukenberg (2), Charlotte Benckert und Gesa Thönnessen.