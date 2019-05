Hannover gewinnt Wasserball-Pokalfinale im Fünfmeterschießen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Der deutsche Meister Waspo 98 Hannover hat den deutschen Wasserball-Pokal gewonnen. Im Endspiel des Final-Four-Turniers im Düsseldorfer Rheinbad gewannen die Niedersachsen am Samstag das Prestigeduell gegen Spandau 04 aus Berlin mit 10:9 nach Fünfmeterschießen. In den Halbfinals am Freitag hatte Spandau den ASC Duisburg mit 11:5, Hannover den Lokalrivalen White Sharks mit 16:3 geschlagen. Im Fünfmeterschießen des Endspiels versenkte in Tobias Preuß ausgerechnet ein Ex-Berliner den entscheidenden Wurf im Berliner Kasten.