Spandauer Schützenfest: Wettlauf um die Spitze mit Hannover

Berlin (dpa/bb) - Die Wasserfreunde Spandau 04 haben am 9. Bundesliga-Spieltag im Wettlauf um die Spitze mit Waspo Hannover einen 23:2 (4:0,6:2,9:0,4:0)-Kantersieg beim SVV Plauen erzielt. Die Niedersachsen mussten sich mit einem 18:10 (10:5) beim OSC Potsdam begnügen und büßten ihren bisherigen Vorteil in der Tordifferenz ein. Allerdings behauptete Waspo ohne Punktverlust (18:0 Punkte/+103 Tore) weiter Rang eins in der Tabelle vor den Wasserfreunden (16:2/+113).

Nach dem 15:9 gegen Waspo in der Champions League am vergangenen Mittwoch zeigten die Berliner auch ohne Kapitän Marko Stamm und den Niederländer Lukas Gielen keinen Leistungsabfall. Bereits im ersten Viertel schufen sie mit der 4:0-Führung die Grundlage für den späteren klaren Erfolg.

Die besten Schützen für die Wasserfreunde waren mit je drei Toren Tiberiu Negrean, Nikola Dedovic, Denis Strelezkij, Maurice Jüngling, Marin Restovic und Stefan Pjesivac. Am 6. Februar treten die Spandauer in der Champions League bei Waspo an. "Wir wollen Konstanz in der Leistung, die wir in den beiden letzten Partien gezeigt haben. Dann kann das noch eine gelungene Saison werden", sagte Manager Peter Röhle.

Der OSC Potsdam kassierte gegen Waspo die erwartete Niederlage, zog sich aber lange Zeit achtbar aus der Affäre. Mit 7:11 Punkten belegt die Mannschaft von Trainer Alexander Tchigir Platz fünf der Gruppe A. Die SG Neukölln hat ihr vorgezogenes Match gegen Esslingen mit 3:8 verloren und ist mit 2:16 Zählern Vorletzter. In der B-Gruppe hatte der SC Wedding beim Letzten SV Weiden mit 10:13 (5:7) das Nachsehen und ist Tabellen-Fünfter mit 5:11 Punkten.