Berlin (dpa/bb) - Rekordmeister Spandau 04 beginnt die Aufholjagd. Die Berliner starten nach dem 6:7 gegen Jug Dubrovnik in der Champions League am Samstag in das neue Spieljahr der Deutschen Wasserball-Liga (DWL) mit großen Ambitionen. In der Schwimmhalle Schöneberg (1600 Uhr) empfängt der in der Vorsaison in allen drei nationalen Wettbewerben von Waspo 98 Hannover entthronte langjährige Primus den Aufsteiger SSV Vogtland Plauen.

Spandaus erklärte Saisonziele mit nahezu unveränderter Mannschaft sind die Rückeroberung der nationalen Spitzenposition. Beim Saisonauftakt sind die Berliner klarer Favorit gegen die ambitionierten Vogtländer, die vor kurzem in Potsdam den Ehrl-Cup gewannen und sich mit einem Trainingslager in Ungarn auf ihre zweite Saison in der DWL-A-Gruppe vorbereitet haben.

Neben Spandau sind auch die drei anderen Erstliga-Teams aus der Region im Einsatz. Die SG Neukölln empfängt den ASC Duisburg, der SC Wedding Bayer Uerdingen und der OSC Potsdam muss bei Meister Waspo 98 Hannover antreten.