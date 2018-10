Saisonauftakt: Spandau feiert 21:4-Kantersieg gegen Plauen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 ist mit einem Sieg in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Spandau landete am Samstag einen 21:4 (6:1,5:1,5:0,5:2)-Kantersieg gegen A-Gruppen-Aufsteiger SVV Plauen. Drei Tage nach der knappen 6:7-Heimniederlage in der Champions League-Hauptrunde gegen Jug Dubrovnik zeigte sich der entthronte Serienchampion in der Schwimmhalle Schöneberg auch ohne Nationalcenter Mateo Cuk in allen vier Vierteln hochüberlegen.

Vor allem im Angriff spielte der Favorit druckvoll und effektiv und nutzte die Chancen gegen überforderte Plauener konsequent. Am Schützenfest der Gastgeber beteiligten sich neun Spieler des Spandauer 13er-Kaders. Am erfolgreichsten waren Lucas Gielen, Lukas Küppers (je 4 Tore), Kapitän Marko Stamm und Ben Reibel (je 3). Für Plauen traf Alexander Fritzsch zweimal.