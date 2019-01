Klarer Sieg für Spandauer Wasserballer in Plauen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Wasserfreunde Spandau 04 haben in der Wasserball-Bundesliga den erwarteten Favoritensieg beim SVV Plauen gelandet. Der Hauptstadtclub setzte sich am Samstag souverän mit 23:2 (4:0,6:2,9:0,4:0) durch. Für Spandau war es in der A-Gruppe der achte Sieg im neunten Spiel. Plauen bleibt Sechster.

Drei Tage nach dem überzeugenden 15:9-Heimerfolg im Champions-League-Prestigeduell mit Meister Waspo Hannover zeigten sich die Berliner gegen die Vogtländer in Tor- und Spiellaune. Bereits im ersten Viertel schufen sie mit der 4:0-Führung die Grundlage für den klaren Erfolg.

Die besten der neun Schützen für Spandau waren mit jeweils drei Toren Tiberiu Negrean, Nikola Dedovic, Denis Strelezkij, Maurice Jüngling, Marin Restovic und Stefan Pjesivac. Die Berliner traten ohne Kapitän Marko Stamm und Lukas Gielen an. Für Plauen erzielten der Ungar Tamas Korpacsi und der Tscheche Jiri Bohutinsky die Treffer.