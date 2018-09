DSV-Wasserballer als Gruppensieger im Weltcup-Viertelfinale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Die deutschen Wasserballer haben trotz einer knappen Niederlage beim Weltcup in Berlin als Gruppensieger den Einzug ins Viertelfinale geschafft. Die DSV-Auswahl unterlag Australien am Donnerstag mit 9:10 (1:2, 3:3, 3:3, 2:2), beendete die Gruppe A aber trotzdem auf Rang eins. Das Team von Bundestrainer Hagen Stamm lag im Direktvergleich der drei punktgleichen Teams (je 4:2) vor Ungarn und Australien, Japan wurde Gruppenletzter (0:6).

Das DSV-Team trifft am Freitag (19 Uhr) als hoher Favorit auf den Letzten der Gruppe B, Südafrika. Die besten vier Teams des Turniers qualifizieren sich für die Wasserball-WM im Juli 2019 in Gwangju (Südkorea). In der Gruppe B setzte sich Serbien vor Kroatien durch, Dritter wurden die USA. Den letzten Platz belegte Südafrika.

Gegen Australien überzeugte im deutschen Team erneut Keeper Moritz Schenkel. Die Tore erzielten Marko Stamm, Julian Real, Dennis Eidner (je 2), Ben Reibel, Timo van der Bosch und Mateo Cuk. Es entwickelte sich nach dem umkämpften Anfangsviertel schnell ein enges Duell auf Augenhöhe, in dem Australien mit variablem und starkem Überzahlspiel lange den Ton angab und zur Pause mit 5:4 führte. Deutschland kämpfte ohne den verletzten Tobias Preuß leidenschaftlich, schaffte mehrfach den Ausgleich, doch Australien hatte stets Antworten.