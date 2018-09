Volleyballer verlieren gegen Olympiasieger Brasilien

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Vize-Europameister Deutschland hat trotz einer ausgezeichneten Leistung sein erstes von zwei Testspielen gegen Volleyball-Olympiasieger Brasilien verloren.

Im ersten Match von Ausnahmekönner Georg Grozer seit dem sensationellen Gewinn von EM-Silber im vergangenen Jahr musste sich Andrea Gianis Mannschaft den Südamerikanern mit 0:3 (23:25, 24:26, 25:27) geschlagen geben. Vor 4597 Zuschauern in der Arena Leipzig machten es die mutigen Deutschen dem Vize-Weltmeister jedoch richtig schwer. Gianis Team fordert Brasilien am Sonntag (16.00 Uhr) in Dresden gleich noch einmal. Für die Südamerikaner ist es die Generalprobe vor der am Montag beginnenden WM in Italien und Bulgarien, für die sich Deutschland nicht qualifizieren konnte.

Im ersten Satz zahlte sich das hohe Risiko der DVV-Auswahl beim Aufschlag noch nicht aus. Als Grozer aber im zweiten Durchgang auf Touren kam, war der Gewinn des Abschnitts nah. Trotz einer 17:12-Führung und der Abwehr eines Satzballs reichte es aber nicht. Die Deutschen verlangten im ersten Spiel vor Leipziger Publikum seit zehn Jahren den Brasilianern auch im dritten Abschnitt alles ab. Aber auch da half weder eine zwischenzeitliche Führung von fünf Punkten (18:13) noch ein eigener Satzball.

Grozer hatte sich nach EM-Silber 2017 in Polen eine Auszeit im Nationalteam genommen. Giani setzte daraufhin wie gewohnt auch auf viele junge Spieler in der Vorbereitung. Im Kader für den Doppeltest gegen Brasilien hat der Italiener mit Außenangreifer Linus Weber (18), Libero Iwan Batanow (18) oder Mittelblocker Louis Kunstmann (17) sogar Teenager.