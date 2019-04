Berlin Volleys auf gutem Weg ins Finale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Innsbruck (dpa) - Die Berlin Volleys haben die Tür zum Endspiel um die deutsche Volleyball-Meisterschaft weit aufgestoßen. Bei den Alpenvolleys Haching setzte sich der Titelverteidiger im dritten Playoff-Halbfinalspiel mit 3:1 (25:19, 25:19, 16:25, 25:18) durch.

Die Berliner führen nun in der Serie Best of five nach Siegen mit 2:1. Benjamin Patch war mit 15 Punkten erfolgreichster Angreifer beim Sieger. Mit einem weiteren Erfolg in der nächsten Partie beider Mannschaften am Samstag in Berlin würden die BR Volleys zum neunten Mal in Folge ins Finale einziehen.