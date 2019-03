Direkt aus dem dpa-Newskanal

Suhl (dpa) - Die Volleyballerinnen des VfB Suhl haben erneut wichtige Punkte im Kampf um die Playoff-Plätze in der Bundesliga verpasst. Sie verloren am Samstagabend gegen Allianz MTV Stuttgart glatt mit 0:3 (21:25, 16:25, 18:25). Das Team von Trainer Mateusz Zarczynski konnte gegen den Tabellenführer keinen Satz für sich entscheiden. Die Thüringerinnen rutschten mit dieser Niederlage auf den neunten Rang in der Tabelle ab.