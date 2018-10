VfB Suhl gewinnt erstes Saisonspiel gegen VCO Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Suhl (dpa) - Volleyball-Bundesligist VfB Suhl Lotto Thüringen hat im ersten Saisonspiel einen Heimerfolg gefeiert, hatte mit dem Gegner VCO Berlin insgesamt aber viel Mühe. Bdeim 3:0 (25:21, 25:20, 25:16) tat sich der VfB sehr schwer. "Im ersten Spiel einer Saison sind immer viel Emotionen drin, aus denen dann die Fehler resultieren", sagte Suhls Trainer Mateusz Zarczynski. 1000 Zuschauer in der Suhler Wolfsgrube hatten zerfahrene 71 Spielminuten erlebt. Beiden Mannschaften unterliefen viele Aufschlagfehler, so dass ein echtes Volleyballspiel nur phasenweise möglich war.

"In so einem ersten Spiel schlägt das Herz immer ein bisschen schneller", meinte die neue VfB-Kapitänin Taylor Bruns. Coach Zarcyznski hatte alle seine zwölf Spielerinnen eingesetzt, meinte mit Blick auf das Pokal-Achtelfinale bei Wiesbadens zweiter Mannschaft am Samstag und die kommenden Ligaspiele: "Meine Mannschaft kann und wird besser spielen, wenn sie sich weniger auf ihre Emotionen und mehr auf ihr eigenes Leistungsvermögen konzentriert."