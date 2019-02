Volleyballerin Kästner bis 2021 bei Allianz MTV Stuttgart

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Volleyball-Vizemeister Allianz MTV Stuttgart hat die Zuspielerin Pia Kästner um weitere zwei Jahre an sich gebunden. Der am Saisonende auslaufende Vertrag der 20 Jahre alten Nationalspielerin beim noch ungeschlagenen Bundesliga-Spitzenreiter wurde bis Sommer 2021 verlängert. "Pia hat sich in den letzten zwei Jahren enorm entwickelt und ist aus unserer Sicht die Zukunft im Zuspiel für Deutschland", sagte die Sportdirektorin Kim Renkema am Mittwoch. Kästner war 2017 von VCO Berlin nach Stuttgart gewechselt.