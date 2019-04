Stuttgarter Volleyballerinnen gewinnen erstes Finalspiel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa) - Im Kampf um die deutsche Meisterschaft haben die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart das erste Finalspiel gewonnen. Der Vorrundensieger bezwang Titelverteidiger SSC Palmberg Schwerin am Samstag zu Hause mit 3:1 (25:21, 21:25, 25:23, 25:23) und verbuchte damit den ersten Sieg in der Best-of-Five-Serie. Die Mannschaft, die zuerst dreimal gewinnt, holt den Titel.

Beide Teams stehen sich bereits zum dritten Mal in Serie im Meisterschaftsfinale gegenüber. In den vergangen zwei Jahren gewann der Rekordmeister aus Schwerin, der bereits auf zwölf Titel kommt. Das zweite Finalspiel findet am Mittwoch (17.10 Uhr/Sport1) in Schwerin statt.