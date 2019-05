Stuttgarter Volleyballerinnen gehen in Finale 2:1 in Führung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa) - Die Bundesliga-Volleyballerinnen des MTV Stuttgart haben einen großen Schritt zur ersten deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte gemacht. Das Team von Trainer Giannis Athanasopoulos gewann am Sonntag das dritte Spiel des Playoff-Finales gegen den Titelverteidiger SSC Palmberg Schwerin mit 3:2 (22:25, 25:23, 19:25, 25:20, 15:9) und ging in der Best-of-Five-Serie mit 2:1 in Führung.

Damit können die Stuttgarterinnen den Titel schon in der vierten Partie am Donnerstag (18.30 Uhr/Sport1) in Schwerin mit einem dritten Sieg perfekt machen, nachdem sie zuletzt in vier Finalserien nacheinander gescheitert waren. Sollte Schwerin in eigener Halle ausgleichen, kommt es am kommenden Samstag zu einer fünften und dann definitiv entscheidenden Begegnung wieder in Stuttgart.

Die beiden Teams lieferten sich einen harten Kampf, in dem Schwerin im vierten Satz bei einer zwischenzeitlichen 10:5-Führung schon auf der Siegerstraße zu sein schien. Doch als die Gäste sich plötzlich eine Reihe von Fehlern leisteten, arbeitete sich Stuttgart mit seiner immer stärker werdenden Diagonalangreiferin Krystal Rivers noch einmal zurück und hatte im Tie Break das Glück auf seiner Seite.