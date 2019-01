MTV Stuttgart verlängert mit Volleyballerin Koskelo

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Die finnische Libero-Spielerin Roosa Koskelo hat ihren Vertrag beim Volleyball-Bundesligisten MTV Allianz Stuttgart vorzeitig um zwei Jahre verlängert. "Wir haben sie ja geholt, weil sie sehr gut ist. Doch hat sie uns vom Niveau her dann sogar noch überrascht und sich ganz schnell zum Chef-Organisator unseres Hinterfelds entwickelt", sagte Sportdirektorin Kim Renkema in einer Mitteilung vom Mittwoch über die 27-Jährige. Der noch ungeschlagene Bundesliga-Tabellenführer kündigte zudem an, in den kommenden Wochen weitere Spielerinnen verpflichten zu wollen.