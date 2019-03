Dresdner Volleyballerinnen: Viertelfinale gegen Aachen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben das letzte Spiel der Bundesliga-Hauptrunde bei NawaRo Straubing mit 3:1 (19:25, 25:17, 25:16, 25:13) gewonnen. Für beide Teams ging es dabei um nichts mehr, denn der DSC hatte Platz drei und die Gastgeberinnen Rang zehn schon vorher gesichert.

Jetzt treffen die Schützlinge von Trainer Alexander Waibl im Play-off-Viertelfinale ab kommenden Sonnabend in der Serie "best of three" auf die Ladies in Black Aachen.

Im ersten Satz fanden die Dresdnerinnen in Straubing nur schwer ins Spiel, leisteten sich zu viele leichte Fehler. Ab dem zweiten Durchgang diktierten sie mit druckvollen Aufgaben und Angriffen sowie einer sicheren Abwehr das Geschehen immer deutlicher. Nach 93 Minuten verwandelte Piia Korhonen den Matchball zum Sieg. Die finnische Diagonalangreiferin war mit 24 Punkten auch erfolgreichste Scorerin und wurde als "Wertvollste Spielerin" geehrt.