Volleyball-Meister SSC Schwerin will Tabellen anführen

Schwerin (dpa/mv) - Die Volleyballerinnen des deutschen Meisters und Pokalsiegers SSC Palmberg Schwerin wollen die Tabellenführung in der Bundesliga-Hauptrunde übernehmen. Das Team von Coach Felix Koslowski muss am heutigen Donnerstag beim unbesiegten Spitzenreiter Allianz MTV Stuttgart mit 3:0 oder 3:1 gewinnen, um an den Schwäbinnen vorbeizuziehen.

Drei Spieltage vor Hauptrundenabschluss liegen die Schwerinerinnen zwei Punkte hinter Spitzenreiter Stuttgart, der dem SSC Ende Dezember des Vorjahres in der Palmberg-Arena die bisher einzige Niederlage in der Liga zufügte. Die erste Revanche gelang den Mecklenburgerinnen Ende Februar mit einem 3:0 beim Pokalfinale in Mannheim.

Rang eins nach dem Hauptrundenabschluss würde das Unternehmen Titelverteidigung für den deutschen Rekordmeister erleichtern. Zum einen warten dann in den Playoffs die vermeintlich leichteren Gegner. Zum anderen würde bei einem erneuten Finaleinzug das etwaige fünfte und letzte Spiel in der Best-of-five-Serie in Schwerin stattfinden.