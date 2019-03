Volleyball-Meister SSC Schwerin will Rang zwei absichern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die Volleyballerinnen vom deutschen Meister und Pokalsieger SSC Palmberg Schwerin gehen als klare Favoriten in das erste von drei Heimspielen in der Endphase der Bundesliga-Hauptrunde. "Wir müssen mit einem Heimsieg auf jeden Fall erst mal unseren zweiten Tabellenplatz absichern", sagte Coach Felix Koslowski vor dem Duell am Samstag (19.00 Uhr) mit dem SC Potsdam. Beide Teams standen sich in dieser Saison zweimal gegenüber. Der Meister gewann in der Liga in Potsdam klar 3:0, tat sich im Pokal beim 3:2 aber schwer.

Nach acht Ligasiegen in Serie ist Schwerin weiterhin der ärgste Verfolger des Tabellenführers Allianz MTV Stuttgart, der dem SSC Ende Dezember in eigener Halle die bisher einzige Liga-Niederlage zugefügt hat. Die unbesiegten Schwäbinnen haben nach 19 Hauptrunden-Spielen 54 Punkte auf dem Konto. Schwerin folgt mit fünf Punkten Rückstand, hat allerdings ein Spiel weniger absolviert.