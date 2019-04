Volleyball-Meister SSC Schwerin startet in Final-Playoffs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Für die Meister-Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin geht das Unternehmen Titelverteidigung in die entscheidende Phase. Das Team von Trainer Felix Koslowski gastiert am heutigen Samstag im ersten Endspiel der Best-of-five-Serie bei Allianz MTV Stuttgart. "Wir freuen uns auf das Finale und werden superfit antanzen. Dann werden wir sehen, was drin ist", sagte Mannschaftsführerin Jennifer Geerties.

Die erste Partie in Schwerin ist für den 1. Mai angesetzt. Die Saisonbilanz spricht mit 2:1 knapp für die Mecklenburgerinnen, die in diesem Spieljahr bereits den Supercup und den DVV-Pokal gewonnen haben. Das Heimspiel in der Liga ging im Dezember zwar 1:3 verloren, danach folgten aber zwei Siege im Pokalfinale mit 3:0 und in der Liga-Revanche in Stuttgart mit 3:2.