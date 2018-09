Volleyball-Meister SSC Schwerin mit personellem Umbruch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schönberg (dpa/mv) - Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin geht das Unternehmen Titelverteidigung mit einem personell stark veränderten Team an. Bei der Präsentation der Mannschaft beim Hauptsponsor in Schönberg gab es am Montag zahlreiche neue Gesichter zu sehen. Erster Höhepunkt der Saison ist am 28. Oktober der Supercup in Hannover gegen Pokalsieger Dresdner SC. Nach fünfjähriger Pause hat der deutsche Rekordmeister wieder für die Champions League gemeldet. "Die Mannschaft ist reif dafür. Sie wird das Format haben", sagte SSC-Trainer Felix Koslowski.