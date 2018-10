Volleyball: Ex-Nationalspielerin hilft bei Schwerin aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die ehemalige Volleyball-Nationalspielerin Maren Fromm kehrt noch einmal auf das Parkett zurück. Die 32 Jahre alte Außenangreiferin, die ihre Karriere in diesem Monat nach der Weltmeisterschaft in Japan eigentlich beendet hatte, hilft bei Meister SSC Palmberg Schwerin angesichts dessen Personalmisere aus. "Ich habe nur schöne Erinnerungen an Schwerin. Der Verein hat mir damals geholfen und mich verpflichtet, als es Probleme mit meinem türkischen Club gab. Da möchte ich gern etwas zurückgeben", sagte Fromm in einer Vereinsmitteilung vom Donnerstag.

Die zweimalige Volleyballerin des Jahres wird bereits am kommenden Sonntag in Hannover beim Supercup zwischen Meister SSC und Pokalsieger Dresdner SC aufschlagen. Fromms Engagement ist nach Clubangaben für die ersten Aufgaben in Meisterschaft und Pokal befristet.