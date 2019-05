SSC Schwerin will erneuten Titel perfekt machen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Titelverteidiger SSC Palmberg Schwerin hat die dritte deutsche Meisterschaft in Serie vor Augen. Das Team von Coach Felix Koslowski will das fünfte Playoff-Finale am heutigen Samstag bei Allianz MTV Stuttgart gewinnen, um nach dem Supercup und dem DVV-Pokal auch den dritten Titel der Saison nach Schwerin zu holen. "Jetzt machen wir den Sack zu", versprach Nationalspielerin Jennifer Geerties.

In der Finalserie "Best of five" steht es nach vier Spielen 2:2. Die Stuttgarterinnen haben beide bisherigen Heimspiele für sich entschieden. Die Finalduelle der beiden vergangenen Jahre haben die Mecklenburgerinnen gegen die Schwäbinnen allerdings gewonnen.