TV Rottenburg verpflichtet japanischen Volleyball-Libero

Rottenburg (dpa/lsw) - Volleyball-Bundesligist TV Rottenburg hat den japanischen Libero Taichi Kawaguchi verpflichtet. Der 24-Jährige wechselt von Toyoda Gosei nach Rottenburg, teilte der Verein am Freitag mit. In der vergangenen Saison spielte er leihweise bei Savo Volley in Finnland. "Taichi hat das Potenzial dazu, einer der Besten auf seiner Position zu sein. Ich mag die Art, wie er das Spiel angeht. Er ist zielstrebig und möchte sich in der deutschen Bundesliga durchsetzen", sagte der neue TVR-Trainer Christophe Achten.